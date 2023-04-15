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İYİ Parti seçim beyannamesini yarın açıklayacak

İYİ Parti, yarın ATO Congresium'da Genel Başkan Meral Akşener'in katılımıyla seçim beyannamesini 600 milletvekili adayının katılımıyla açıklayacak

İYİ Parti seçim beyannamesini yarın 600 milletvekili adayının katılımıyla açıklayacak
AA

İYİ Parti'nin yarın açıklanacak seçim beyannamesinde, Türkiye'deki Suriyelilerin 2026'ya kadar ülkelerine dönüşü ile afetlere karşı önlemlere ilişkin kısa ve orta vadeli politikalar geniş yer tutuyor.

Alınan bilgiye göre, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine hazırlanan İYİ Parti'nin seçim beyannamesi yarın ATO Congresium'da 600 milletvekili adayının katılımıyla Genel Başkan Meral Akşener tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

Beyannamede partinin kuruluşundan bu yana adalet, kalkınma, tarım, ekonomi, sağlık, eğitim ve terörle mücadele konularında kamuoyuyla paylaşılan politikalar ile ortaya koyduğu hedefler yer alacak.

"İNSANİ SANAYİ BÖLGELERİ PROJESİ" VAADİ

Afetlere karşı önlemler ve bu yöndeki projelere geniş yer verilen beyannamede, bu kapsamda olası depremlere hazırlık amacıyla hızlı sonuç alınabilecek kısa ve orta vadeli master planlar hazırlanacağı bilgisi paylaşılıyor.

Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kurulması vaadinin de yer aldığı beyannamede, ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde sürdürülebilir yaşamın sağlanması ve iktisadi faaliyetlerin yeniden başlaması hedefi doğrultusunda hazırlanan "İnsani Sanayi Bölgeleri Projesi" dikkati çekiyor.

SIĞINMACILAR VE KAÇAK GÖÇMENLERE YÖNELİK POLİTİKALAR

İYİ Parti'nin beyannamesinde Suriyeli ve diğer ülke uyruklu sığınmacılar ile kaçak göçmenlere yönelik politikalara ağırlık verildi.

Bu kapsamda Türkiye'nin demografik yapısını ve milli kimliğini koruma hedefli hazırlanan "Milli Göç Doktrini" ile "Açık Kapı-Açık Hudut" politikasına son verileceği, "geçici sığınmacı statüsü"nün kaldırılacağı beyannameye yansıdı.

Beyannamede bu çerçevede oluşturulan strateji belgesi ve eylem planıyla Türkiye'deki Suriyelilerin 2026'ya kadar kademeli olarak ülkelerine dönüşüne ilişkin politikalara yer verildi.

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