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İYİ Partili vekiller, bütçe görüşmelerinde Genel Kurul'u terk etti

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ederken, İYİ Partili milletvekilleri, AK Partili vekillerin konuşması sırasında salonu terk etti.

İYİ Partili vekiller, bütçe görüşmelerinde Genel Kurul'u terk etti
DHA

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi üzerindeki görüşmelerde önce CHP'li milletvekilleri, konuşmalarını gerçekleştirdi. Söz sırasının AK Parti'ye gelmesi üzerine AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, kürsüye çıktı. Bu sırada İYİ Partili vekiller, Genel Kurul salonunu terk etti.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e dün Genel Kurul'da yumruk atan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'la ilgili disiplin süreci başlatılmaması durumunda AK Partili milletvekillerinin konuşması sırasında Genel Kurul'u terk edeceklerini açıklamıştı.

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