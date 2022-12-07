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Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Partili Hüseyin Örs, yoğun bakımdan çıktı
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Son dakika haberi İYİ Partili Hüseyin Örs, yoğun bakımdan çıktı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs az önce yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi bugün burada devam edecek. Bilinmelidir ki böylesi saldırılar aslında Türk Milletinin iradesine ve demokrasimize yapılmaktadır. İYİ Parti olarak ülkemizi bu anlayıştan çıkarmaya ve kurtarmaya kararlıyız" paylaşımında bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da, "AK Parti'nin bu olayla ilgili tatmin edici bir karar almaması durumunda bütçe görüşmeleri süresince AK Parti'nin konuşması sırasında İYİ Parti Grubu olarak Genel Kurulda bulunmayacağız" ifadelerini kullandı

Son dakika: İYİ Partili Hüseyin Örs, yoğun bakımdan çıktı
HABERTURK.COM / AA

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, dün TBMM Genel Kurulunda çıkan kavgada yaralanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Zorlu, "Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs az önce yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi bugün burada devam edecek. Bilinmelidir ki böylesi saldırılar aslında Türk Milletinin iradesine ve demokrasimize yapılmaktadır. İYİ Parti olarak ülkemizi bu anlayıştan çıkarmaya ve kurtarmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da, partisinin Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, dün TBMM Genel Kurulunda çıkan kavgada yaralanmasına ilişkin AK Parti'nin tatmin edici karar almaması halinde, AK Parti'nin bütçe konuşmalarında Genel Kurulda bulunmayacaklarını bildirdi.

Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada Örs'ün yaralandığını anımsattı.

Bu olayın, son dönemlerde tırmandırılan gerginliğin geldiği seviyeyi gösterdiğini belirten Dervişoğlu, "Meclis'te yaşanan şiddet olaylarında hiç değişmeyen sabit bir taraf vardır; o da AK Parti tarafıdır. Bugün geldiğimiz bu noktada AK Parti kavgadan, tartışmadan, polemikten beslenen bir siyasi oluşuma dönüşmüştür." görüşünü savundu.

Meclis Başkanlığının tarafsızlığını yitirdiğini iddia eden Dervişoğlu, yapılan açıklamaların AK Parti dışındaki partileri hedef aldığını ifade etti.

Dervişoğlu, Genel Kurulda AK Parti'nin ön sıralarında oturan bir grup milletvekilinin, kürsüye çıkan milletvekillerini konuşturmadığını, sürekli laf attığını ve saldırıya hazır şekilde beklediğini ileri sürerek, "Sanki bu iş için memur tayin edilmiş milletvekilleri bulunmaktadır. AK Parti yönetimi, bu tür milletvekillerini uyarmak yerine, onların bu tutumları karşısında neredeyse prim vererek kavgayı teşvik etmektedir." diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Örs'e kasten ve vahşice yumruk attığını söyleyen Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"İYİ Parti milletvekillerinin duruma anında ve yerinde müdahalesi olmasaydı belki de saldırgan eylemini tamamlayacak, Hüseyin Örs'ü kaybedecektik. Sayın Örs'ün geçen yıl TBMM'de kalp krizi geçirdiği, bütün milletvekillerinin malumudur. Hüseyin Örs bütün milletvekillerin sevgisini, saygısını kazanmış müstesna bir insandır. Zafer Işık'ın yaptığı bu eylemin basit bir yaralama suçu olarak tanımlanması mümkün olamaz. TBMM'de yaşanan bu şiddet olayı, elim bir olayın ötesinde bilerek ve isteyerek gerçekleştirilen şiddettir. Bu nedenle yasama kapsamında değerlendirilecek basit bir suç ve arbededen bahsedebilmek mümkün olamaz."

"SUÇ DUYURUSU NİTELİĞİNDE"

Işık'ın yaptığı eylemin Türk Ceza Kanunu'na göre, kastı aşan eylem ve adam öldürmeyle sonuçlanabilecek, kişinin hayatına karşı işlenmiş suç olduğunu öne süren Dervişoğlu, bu nedenle olaya sebebiyet veren Işık hakkında hukuki işlem yapılmasını istedi.

Dervişoğlu, "Bu yapılan saldırılar, muhalefetin muhalefet görevini engellemek için yapılıyor. Bu konunun hukuken takipçisi olacağız." dedi.

Işık'a, Meclis'ten geçici olarak 2 birleşim çıkarılma cezası verildiğini anımsatan Dervişoğlu, bu karara katkı sağlayanlara teşekkür etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti, milletvekilimize saldırıda bulunan kişi hakkında gerekli disiplin takibini yapmalı, aksi takdirde yapılan davranış ödüllendirilmiş olacaktır. AK Parti'nin bu olayla ilgili tatmin edici bir karar almaması durumunda bütçe görüşmeleri süresince AK Parti'nin konuşması sırasında İYİ Parti Grubu olarak Genel Kurulda bulunmayacağız. Bunun bir boykot olarak algılanmamasını, AK Parti yetkililerini göreve davet etmek olarak anlaşılmasını talep ediyorum."

Dervişoğlu, Örs'ün sağlık durumuyla ilgili bir soru üzerine, Örs'ün kalp pili nedeniyle yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini, doktorların, "TBMM'de biraz gecikmiş olsaydık Hüseyin Bey'i kaybetmiş olabilirdik." dediğini aktardı.

Bir gazetecinin "Yaşanan olay konusunda bir şey yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Dervişoğlu, "Yaptığımız konuşmalar suç duyurusu niteliğindedir. Milletvekilimiz yoğun bakımda olduğundan hukuki müracaat için avukatlara vekalet işlemleri tamamlanmamıştır. Hukuken müracaatta bulunacaktır." yanıtını verdi.

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