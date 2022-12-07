Zorlu, "Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs az önce yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi bugün burada devam edecek. Bilinmelidir ki böylesi saldırılar aslında Türk Milletinin iradesine ve demokrasimize yapılmaktadır. İYİ Parti olarak ülkemizi bu anlayıştan çıkarmaya ve kurtarmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da, partisinin Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, dün TBMM Genel Kurulunda çıkan kavgada yaralanmasına ilişkin AK Parti'nin tatmin edici karar almaması halinde, AK Parti'nin bütçe konuşmalarında Genel Kurulda bulunmayacaklarını bildirdi.

Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada Örs'ün yaralandığını anımsattı.

Bu olayın, son dönemlerde tırmandırılan gerginliğin geldiği seviyeyi gösterdiğini belirten Dervişoğlu, "Meclis'te yaşanan şiddet olaylarında hiç değişmeyen sabit bir taraf vardır; o da AK Parti tarafıdır. Bugün geldiğimiz bu noktada AK Parti kavgadan, tartışmadan, polemikten beslenen bir siyasi oluşuma dönüşmüştür." görüşünü savundu.

Meclis Başkanlığının tarafsızlığını yitirdiğini iddia eden Dervişoğlu, yapılan açıklamaların AK Parti dışındaki partileri hedef aldığını ifade etti.

Dervişoğlu, Genel Kurulda AK Parti'nin ön sıralarında oturan bir grup milletvekilinin, kürsüye çıkan milletvekillerini konuşturmadığını, sürekli laf attığını ve saldırıya hazır şekilde beklediğini ileri sürerek, "Sanki bu iş için memur tayin edilmiş milletvekilleri bulunmaktadır. AK Parti yönetimi, bu tür milletvekillerini uyarmak yerine, onların bu tutumları karşısında neredeyse prim vererek kavgayı teşvik etmektedir." diye konuştu.