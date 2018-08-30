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Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, uyku ile ilgili önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Bölükbaşı, 1950’lere kadar birçok insanın uykunun günlük hayatımızın eylemsiz bir parçası olduğunu zannettiğini ancak şimdi uyku sırasında beynimizin çok etkin olduğunu bildiklerini, ayrıca uykunun beden ve ruh sağlığımızı etkilediğinden emin olduklarını söyledi.