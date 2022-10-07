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İyilik 13. bölüm yayınlandı! FOX TV İyilik dizisi son bölüm izle!

FOX ekranlarında yayınlanan İyilik 13. bölümüyle 7 Ekim Cuma akşamı izleyicisiyle buluştu. İyilik son bölümde; Neslihan Atilla’dan Damla’yı havuzda boğmaya çalıştığı görüntülerin de polise verildiği bilgisini alır. Diziyi kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler için İyilik son bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte İyilik 13. son bölüm özeti...

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  • İyilik 13. bölüm full izle! FOX TV İyilik 13. son bölüm tek parça ve kesintisiz izle

    Yapımcılığını MEDYAPIM, yönetmenliğini ise Murat Öztürk'ün üstlenen dizi Güney Kore dizisi olan “The Queen’s House”tan uyarlanıyor. FOX TV ekranlarında her hafta cuma akşamı 20:00'da ekranlara gelen İyilik dizisi son bölüm araştırılıyor. İşte merakla araştırılan İyilik dizisi 13. son bölüm özeti hakkında...
  • İyilik 13. bölüm full izle! FOX TV İyilik 13. son bölüm tek parça ve kesintisiz izle

    İYİLİK SON BÖLÜM İZLE!

    İyilik 13. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. İyilik son bölüm izlemek için FOX TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • İyilik 13. bölüm full izle! FOX TV İyilik 13. son bölüm tek parça ve kesintisiz izle

    İYİLİK 13. BÖLÜM ÖZETİ

    Neslihan Atilla’dan Damla’yı havuzda boğmaya çalıştığı görüntülerin de polise verildiği bilgisini alır. Neslihan ve Şahika artık görgü tanığının da havuz görüntülerini polise verenin de Murat olduğundan emindirler. Murat Damla’nın uyanıp beni bıçaklayan kişi Murat demesinden korkup hastaneye gider. Neslihan onu takip eder. Neslihan ertesi gün karakola giderek Atilla’ya Damla’yı öldürmeye kalkanın Murat olduğunu ve suçu kendi üstüne yıkmaya çalıştığını söyler ama kanıtı olmadığı için bunu ispat edemez. Bu sırada Damla uyanır. Atilla Damla’ya onu kimin bıçakladığını sorar ama Damla Murat’tan intikamını kendi alacağı için Murat’ı ele vermez. Hafızasını kaybetmiş numarası yapar. Bu durumu fırsat bilen Murat sanki Damla’yla hiç ayrılmamışlar ve büyük bir aşk yaşıyorlarmış gibi aslında her şeyi hatırlayan Damla’yı kandırmaya çalışır. Sonrasında Neslihan ve Murat arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. Murat, İtalya’dan gelen parayı alıp yurt dışına kaçma planları yapmaktadır. Paraları da yanında götürdüğünü zanneden Murat Damla’nın valizlerdeki paraları aldığından bihaberdir. Murat tekneyle yeni bir hayata doğru yola çıkmaktadır.

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