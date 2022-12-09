İyilik dizisi 22. son bölüm izle!

İYİLİK 22. BÖLÜM ÖZETİ

Poyraz, aşık olduğu Neslihan’ın çocuklarını geri alabilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyordur. Neslihan’ın isteğiyle, Murat’ın evinin yanındaki evi satın alır. Arkun holdingde de hisselerin çoğunluğunu almaya çalışan Murat’tan önce davranarak yönetim kurulu başkanı olur. Murat’ın hevesi kursağında kalmıştır ve bunun acısını çıkarmaya kararlıdır. Poyraz, Neslihan’a evliliklerinin gerçek zannedilmesi için aynı odada kalmaları gerektiğini söyler. Neslihan, Poyraz’a beklediği ilgiyi gösterecek midir?