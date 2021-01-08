Ticaret Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan İletim Yönetim Sistemi, günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Peki İYS nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır?



İYS nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır?



İYS uygulaması, Ticari Elektronik İleti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikayet süreçlerinin yönetilmesine imkan tanıyan sistemdir. Bu sistem, hizmet sağlayıcıların pazarlama iletişimi amacıyla çağrı merkezi üzerinden arama, SMS, e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik şikayetlerini iletebilmesine ve yönetebilmesine imkan tanıyor.

Ticari Elektronik İleti kapsamına giren iletiler neler?

Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, Akıllı ses kaydedici sistemler, Elektronik posta Kısa mesaj hizmetidir.

İYS HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN!



İYS (İleti Yönetim Sistemine) kayıt yaptırmak zorunlu mu?

Sesli arama, e-posta veya SMS gibi ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İleti Yönetim Sistemi (İYS)'ne kaydolmak zorundadır. Yalnızca sistem üzerinden onayı alınan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilebilecek.

İleti Yönetim Sistemi üzerinden alınmayan onaylarda, onayın alındığına dair ispat yükümlülüğü, hizmet sağlayıcıya aittir. İYS'den alınmayan onaylar, hizmet sağlayıcı tarafından 3 gün (iş günü) içinde İYS'ye kaydedilmek zorunda. İleti Yönetim Sistemi kaydedilmeyen onaylar geçersiz sayılacak.

Sesli aramada; tacirler, ticaret unvanına, esnaf, adı ve soyadına yer verebilecek. Hizmet Sağlayıcı, ilaveten firma veya marka ismi gibi bilgilere de yer verebilecek ayrıca ret bildirimlerini 3 gün içinde İYS'ye bildirmekle yükümlü olacak. Alıcı, reddetme hakkını İleti Yönetim Sistemi üzerinden de kullanabilecek. Şikayet başvuruları, İYS üzerinden ön incelemeyle değerlendirilecek.

150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Aralık 2020 tarihine kadar verilerini İYS sistemine yüklemesi gerekmektedir; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Şubat 2021'dir.

150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan Hizmet Sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar verilerini İYS sistemine yüklemesi gerekmektedir; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Temmuz 2021'dir

Yönetmelik gereğince yukarıda belirtilen tarihlere uygun olarak İleti Yönetim Sistemi'ne aktarılmayan onaylar geçersiz olacaktır. İleti Yönetim Sistemi'ne yüklenen geçmiş tarihli tüm izinlerin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıdadır.