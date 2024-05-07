iyzico, Paynet'i satın alıyor

Finansal teknoloji şirketi iyzico, bayi ağı kanalında tüm kredi kartına taksitli tahsilat fikriyle tohumları atılan Paynet’i, Arena Bilgisayar’dan satın alıyor.

120 binden fazla üye işyeri ve 6 milyon bireysel kullanıcısı ile iyzico, ürün portföyüne Paynet’in B2B ve B2B2C ödeme ve tahsilat alanındaki tecrübelerini ekleyerek, üye iş yerlerinin büyümelerindeki yol arkadaşlığını daha da güçlendireceğini bildirdi.

Anlaşma ile ilgili konuşan iyzico’nun CEO’su Orkun Saitoğlu" Bu satın alma ile iyzico sunduğu ürün yelpazesini genişleterek rekabetçi finansal teknoloji sektörünün güçlü bir oyuncusu haline gelecek. Paynet ile attığımız bu güçlü adım ve onların B2B ödeme ve tahsilat alanındaki tecrübelerini iyzico bünyesine katmak, mevcut stratejimiz ışığında yaptığımız bir satın alma oldu. Finansal hizmetleri demokratikleştirmek ve herkes için erişilebilir kılma vizyonu ile yolumuza devam ediyoruz" dedi.