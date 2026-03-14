İZBAN zammı ne kadar oldu? 2026 İZBAN yeni fiyatı açıklandı

YENİ TARİFELER NE ZAMAN UYGULANACAK?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde alınan kararla İZBAN başta olmak üzere toplu ulaşım, deniz taşımacılığı ve taksi ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarifeler 1 Nisan 2026’dan itibaren uygulanacak.

TAKSİ, ÖĞRENCİ SERVİSİ VE PERSONEL SERVİSİNE 1 NİSAN İTİBARIYLA ZAM

Mecliste taksi, öğrenci servisi ve personel servisi ücretlerinde de yeni tarifeler 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle geçerli olmak kaydıyla oy birliği ile belirlendi. Esnaf odalarından gelen talepler kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda taksi ücret tarifelerine yaklaşık yüzde 15 ile yüzde 20 aralığında zam yapılmasına karar verildi. Merkez taksilerin ücret tarifelerinde yapılan düzenleme ile birlikte taksimetre açılış ücreti 30 TL’den 34,50 TL’ye, kilometre ücreti 43 TL’den 49,50 TL’ye, bir saatlik ücret 180 TL’den 207 TL’ye, 2,94 kilometre altı ise 150 TL’den 180 TL’ye yükseldi. Öğrenci servisi esnafının ortalama yüzde 10’luk zam talebinin yaklaşık yüzde 5 olarak uygulanması uygun görüldü. Yeni belirlenen personel servis ücret tarifesine yaklaşık yüzde 15 zam yapıldı.