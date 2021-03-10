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İZEV'in müzik grubu Fark Band Bee Gees klasiği Stayin Alive'ı Türkçe seslendirdi

Yeni nesil projeleriyle toplumsal farkındalık alanında dünya çapında ödüller alan İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın görme engelli bir solist ve dört özel gereksinimli gençten oluşan müzik grubu Fark Band, Bee Gees klasiği 'Stayin Alive'ın Türkçe versiyonunu 'Yanımda ol Benimle ol'la müzik dünyasına adım atıyor.

İZEV'in müzik grubu Fark Band Bee Gees klasiği Stayin Alive'ı Türkçe seslendirdi


İZEV, 2 yıl önce toplumda engelli olarak tanımlanan özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Another Brick In The Wall’un Türkçe versiyonu Yaşam Hakkı-Duvar klibi ve ‘Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar’ mottosuyla başta Pink Floyd grubunun kurucusu Roger Waters desteğiyle sevilen sanatçılar Selda Bağcan, Kubat, Koray Avcı, Funda Arar ile şarkının seslendirilmesini sağlamıştı. Klipte zihinlerdeki duvarı temsil eden duvarı yıkan 30 farklı özel gereksinimli birey, yine bir efsane şarkı olan BEE GEES'in Stayin Alive’ın İZEV aracılığıyla ülkemizdeki özel gereksinimli bireylere hediye edilmesini sağladı. Şarkının Türkçe versiyonu olan devam klibiyle başta YouTube olmak üzere tüm müzik platformları aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaşılması ve toplumda çok yönlü farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Yaşam Hakkı–Duvar video klibinde metafor olan duvarı yıkan özel gereksinimli gençler, çekimleri 4 ay süren devam klibinde duvarın diğer tarafına geçerek Bee Gees'in 'Stayin Alive' şarkısının Türkçe farkındalık versiyonuyla ‘’Yanımda Ol, Benimle Ol’’ diyorlar. Video klipte İZEV’in özel gereksinimli bireylerden oluşan Fark Band adlı müzik grubunun üyeleri olan görme engelli solist Buğra Kurtuluş’a özel gereksinimli İZEV gençleri Elif Yavuz, Selva Çavuşoğlu, Okan Dinç ve Tan Aytıs eşlik ediyor. Mottoları ise: Eksik yaprağı sen tamamla!
Hedefleri ise tüm özel gereksinimli bireylerin hayata eşit yaşam hakkıyla katılmalarını sağlamak, onlar için kurulması gereken yaşam köyüne dair gündem oluşturmak ve bütünleşmiş bir toplum için kamuoyu yaratmak.

9 DİLDE ALT YAZILI, İŞARET DİLİ VE SESLİ BETİMLEME VERSİYONLARI DA VAR

9 dilde alt yazılı, işaret dili ve sesli betimleme versiyonlarıyla YouTube’da yayınlanan ve tüm dijital müzik platformlarında yayına giren “Yanımda Ol, Benimle Ol”un sözleri Hakan Kural tarafından yazıldı. Düzenlemesi ise Selim Çaldıran tarafından yapıldı. Klip çekimleri İstanbul’un tarihi mekanlarında gerçekleştirildi. Klip senaryosunda özel gereksinimli gençlerin yaşam algısına dair küçük sürprizler bulunuyor. 4 özel gereksinimli gencin görme engelli soliste eşlik ettiği video klipte, toplumun her kesimini temsil eden sevilen simalar destek için kamera önüne geçti. Klipte rol alan ünlü simalar arasında; Yavuz Dizdar, Özlem Gürses, Eda Erdem, Pınar Altuğ, Murat Tarman, Koray Avcı, Birol Topuz, Larissa ve Burak Gacamer ve Jason Tahincioğlu yer aldı.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü yaklaşırken özel gereksinimli gençler tarafından ülkemizdeki on binlerce engelliye hediye edilen ‘’Yanımda Ol, Benimle Ol’’ şarkısı milyonlarca kişiye motivasyon kaynağı olacak.

İstanbul Zihinsel Engelliler İ&ccedil;in Eğitim ve Dayanışma Vakfı Başkanı Hakan Kural
İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı Başkanı Hakan Kural

ROL MODEL OLMAK İSTİYORUZ

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) Başkanı Hakan Kural, toplumun ‘engelli’ diyerek önyargıyla yaklaştıkları özel gereksinimli gençlerin güçlü yanlarıyla müzik dünyasına adım attığı bu proje ile hem yurt içi hem de yurt dışında yeni bir model olacağına inandıklarını belirtip ekledi: "Bu modelin sivil toplum dünyası için de ayrıca önemli olduğunu düşünüyoruz, yardım toplamadan, ajitasyon yapmadan var olmanın bir örneği olacak projemiz. Aslında bir hayale ve onu yapabileceğimize inandık. Sıfır bütçe ile yola çıktık çok değerli insanların katkılarıyla ses getiren işlere imza attık. Gençlerimize ve onların nezdinde milyonlarca özel gereksinimli ve farklı gelişen gence neler yapabileceklerini göstermeye çalışıyoruz. Buna en önemli örnek olarak ilk klibimizi verebiliriz. Roger Waters’tan Another Brick in the Wall alacağız dediğimizde kimse ciddiye almamıştı. Ancak şarkıyı alıp yorumladık ve bütün dünyaya ulaştık. 2019’da Avrupa’nın en iyi sosyal sorumluluk ödülünü 4 bin aday arasından ülkemize kazandırdık. Amerika'nın en prestijli ödüllerinde onur ödülüne layık görüldük. İZEV olarak özel gereksinimli ve farklı gelişen bireylere şans verildiğinde değil yaşamın içinde onlara alan açtığınızda neler yapabileceklerini göstermelerini amaçlıyoruz. Bu amaçla Fark Band dünyanın ilk özel gereksinimli bireylerinden kurulu pop grubu olarak yola çıkıyor. Hedefimiz onların parçalarının müzik listelerinde yer alarak onların sahneye çıkarak milyonlara ulaşmaları, seslerini duyurmaları olacak. Bee Gees’in Stayin Alive parçasını yorumladığımız 'Yanımda ol Benimle ol' eserimiz bizim için toplumsal bir bütünleşme çağrısı niteliği taşıyor. Onlar kendi dünyalarından 'Yanımda ol Benlime ol' diye haykırıyorlar. Bir önceki klipten farklı olarak bu kez Fark Band ile gerçek bir müzik grubu olarak şarkımız tüm dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sunulacak.”

BU PROJE İLE ALGILARI DEĞİŞTİRDİK

Fark Band grubunun görme engelli solisti Buğra Kurtuluş ise, projenin kendisini çok duygulandırdığını söyledi: "Benim bu hayatta yapmak istediğim her şey ile örtüşen bir proje oldu. Önceki dönemlerde müzik ile uğraştığımda bu kadar etkili olmuyordu. Ne yaparsak yapalım insanların zihinlerindeki algı yıkılmıyordu. Bu projeyle bu algıyı kırabileceğimize hatta değiştirdiğimize inanıyorum. Beni engelliler gününde sahneye davet ediyorlardı. Oysa ben birkaç dilde şarkı söyleyebilen bir yorumcuyum. Bu projeyle beni anlayan insanlarla birlikte olmanın mutluluğu bambaşka.”

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