Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya İzlanda Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? İzlanda Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
ABONE OL

İzlanda nerede, hangi kıtada yer alır? İzlanda başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

Büyük Britanya’nın kuzeybatısındaki bir ada ülkesi olan İzlanda, sahip olduğu büyük volkanik araziler ve aktif yanardağları ile bilinen bir ülke olarak dikkat çekmektedir. Anakarasını oluşturan adanın yanında irili ufaklı birçok adadan meydana gelen bir ülke olan İzlanda’nın ekonomisi, coğrafi konumuna da uygun olarak balıkçılık ve balık ürünleri ağırlıklıdır. Elektrik ve ısınma gereksinimlerini gayzer adı verilen sıcak su kaynaklarından sağlayan İzlanda başkenti neresidir? İzlanda hangi kıtada yer almaktadır? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

İzlanda Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? İzlanda Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
HABERTURK.COM

Bulunduğu enleme karşı iklimi o kadar da sert olmayan İzlanda’da Golf Stream akımının da etkisiyle yazlar serin kışlar ise oldukça soğuk geçmektedir. Peki, Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde yer alan bir ülke olan İzlanda para birimi nedir? İzlanda nüfusu kimlerden meydana gelmektedir. İşte, tüm detaylar…

İzlanda Nerede?

İzlanda hangi kıtada yer almaktadır sorusuna verilecek cevap, Avrupa kıtası olacaktır. İskandinavya ile Britanya’nın kuzeybatısında bir ada ülkesi olan İzlanda, sahip olduğu nüfus ve topraklarının yüzölçümü sebebiyle, Avrupa’nın en seyrek ülkesi olarak bilinmektedir. En yakın komşusu olan Grönland adasına 300 kilometre uzaklıkta olan bu ada devleti; Norveç’e 1000, İskoçya’ya ise 800 kilometre mesafededir.

Danimarka - İzlanda Birlik Kanunu’nun ortadan kalkmasından kısa bir süre sonra, 1944 tarihinde bağımsız bir cumhuriyet olan İzlanda, 1949 yılında NATO’ya da üye olmuştur. Günümüzde dünyanın en müreffeh ülkeleri arasında üst sıralarda yer alan İzlanda, sahip olduğu %0.8’lik işsizlik oranıyla da Avrupa ülkelerinin en iyisi konumundadır.

İzlanda Başkenti

Kuzey Avrupa’daki bir ada ülkesi olan İzlanda’nın başkenti Reykjavik’tir. İzlanda’nın güney batısında yer alan ve İzlanda nüfusunun neredeyse yarısına ev sahipliği yapan Reykjavik, yeryüzündeki kutup noktasına en yakın başkent olarak da dikkat çekmektedir. Çevresinde ve üzerine oturduğu arazi üzerinde birden fazla yanardağa da ev sahipliği yapan bu başkent, aynı zamanda bu özelliği sayesinde termal yatakları ile de oldukça meşhurdur.

Yılda ortalama 1 milyona yakın turist çekmesiyle de öne çıkan Reykjavik; dünyanın en güvenli, en temiz ve en yeşil şehri olarak da bilinmektedir. Tarihi kaynaklara göre ilk kez 1700’lü yılların sonuna doğru keşfedilmiş olan bu şehirdeki ilk insan yerleşimlerine ise 19. yüzyılda rastlanmaktadır.

İzlanda Nüfusu

2023 verilerine göre bir ada ülkesi olan İzlanda’nın nüfusu 353 bin kişiden meydana gelmektedir. Nüfusunun yarısının başkent Reykjavik’te yaşıyor olduğu İzlanda’daki şehirlerin tamamına yakını deniz kıyısında ve ülkenin güneyinde yer alan ovalarda kurulmuştur. Kentleşme oranının da oldukça yüksek olduğu İzlanda’da halkın yaklaşık %80’i şehirlerde geri kalan %20’si ise kırsal alanlarda yaşamaktadır. Kendilerine göre bir kültürleri olan İzlanda halkının %95’i ise Hristiyanlığın Evanjelizm mezhebine mensuptur.

İzlanda Para Birimi

İzlanda’nın resmi para birimi İzlanda kronudur. Tarihte ilk kez 1981 yılında çıkartılan bir kanunla İzlanda Merkez Bankası tarafından basılan ve tedavüle sokulan bu para birimi, İsveç ve Norveç’te kullanılan kron ile de doğrudan bağlantılıdır.

İzlanda Bayrağının Anlamı

Mavi bir zemin üzerine etrafı beyaz bir şeritle çizilmiş kırmızı bir haçtan meydana gelen İzlanda bayrağı, 1944 yılında resmen kabul edilerek kullanılmaya başlanmıştır. İzlanda bayrağında yer alan mavi renk dağlar ve okyanusları, beyaz renk karları, kırmızı renk ise ülkedeki yanardağları temsil etmektedir.

İzlanda Şehirleri

İzlanda 23 bölge ve 14 şehirden meydana gelmektedir. Bu 14 şehir arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

  • Reykjavik
  • Kopavogur
  • Hafnarfjördur

İzlanda Türkiye Saat Farkı

İzlanda ile Türkiye arasında üç saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati İzlanda’dan 3 saat ileridedir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Titanic turistlerini kurtarmak için zamana karşı yarış: Son paylaşımı ortaya çıktı
DÜNYA Titanic turistinin son paylaşımı ortaya çıktı
Bakan Fidan ve Blinken Londra'da görüştü
DÜNYA Bakan Fidan ve Blinken Londra'da görüştü
WhatsApp'a gelen yeni özellikler belli oldu! Canlı destek alabileceksiniz!
DÜNYA İşte WhatsApp'a gelen yeni özellikler!
Suriye konulu 20’nci Astana toplantısı sona erdi
DÜNYA Suriye konulu 20'nci Astana toplantısı sona erdi
Finlandiya'da başbakanlığı devreden Sanna Marin: Özel hayatımı artık konuşmayın
DÜNYA Marin: Özel hayatımı artık konuşmayın
ABD polisinden hapishanedeki siyahi tutukluya şiddet
DÜNYA ABD'de hapishanedeki siyahi tutukluya şiddet
Polonyalı kadın ölü bulunmuştu: Yunanistan'daki korkunç cinayette yeni detaylar
DÜNYA Yunan adasındaki cinayette yeni detaylar
Filipinler'in en aktif yanardağı faaliyete geçti: Lavlar 2,5 km mesafeye ulaştı!
DÜNYA Yanardağ faaliyete geçti: Lavlar 2,5 km mesafeye ...
ABD Başkanı Biden'dan Çin Devlet Başkanı Jinping'e 'diktatör' yakıştırması
DÜNYA Biden'dan Jinping'e 'diktatör' yakıştırması
Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: Frontex facia öncesi görüntüleri yayınladı
DÜNYA Göçmen faciasında yeni görüntüler!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.