Eski Türkiye'den kesitler sunacak

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Yapımcılığını Orchestra Content’in yaptığı ve dağıtımını CJ ENM Türkiye’nin üstlendiği, sezonun en merakla beklenen filmi ‘Bergen’, görkemli prodüksiyonu, Türkiye’nin bir dönemini yeniden canlandıran muhteşem set tasarımı, zengin oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle izleyiciyle buluşacak. 4 Mart’ta gösterime girecek filmin biletleri ön satışa çıktı.

Türkiye’nin yaşadığı değişimi de gözler önüne seren 'Bergen', dönem çalışması, dekor, aksesuar, kostüm ve otomobilleri ile de dikkat çekecek. Film, izleyicileri 1970’li ve 1980’li yılların Türkiye’sine götürecek.

Filmin sanat yönetmeni Vahit Yazıcı ve kostüm tasarımcısı Baran Uğurlu, ekipleriyle birlikte ‘Bergen’ filmi için büyülü bir dönem atmosferi yarattı. ‘Bergen’ kudretli sesi ve konservatuvardan başlayan şarkı söyleme tutkusuyla efsaneler arasına girmiş Belgin Sarılmışer’in hayatını konu alıyor. Filmde Bergen’i ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırdı.

‘Bergen’in yaşam öyküsünü anlatan filmin yapımcılığını ve yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz, yönetmenliğini Mehmet Binay ve M. Caner Alper üstlendi. ‘Bergen’de Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaşırken; filmin oyuncu kadrosunda Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş gibi birbirinden yetenekli isimler yer aldı. ‘Bergen’in müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.