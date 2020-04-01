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İzmihlal ne demek? İzmihlal nasıl yazılır? İzmihlal sözlük anlamı TDK ima

İzmihlal kelimesinin doğru yazımı ve sözlük anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıldır? İzmihlal sözcüğünün kelime anlamı nedir?

İzmihlal ne demek?

İzmihlal sözcüğü nasıl yazılır, kelime anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

İZMİHLAL NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, izmihlal  şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "izmihlial, izmilhal" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'izmihlal 'dir. 

İZMİHLAL KELİME ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı, 'yıkılma, çökme' anlamlarına gelen izmihlal; Türkçeye Arapçadan geçmiştir. 

 

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