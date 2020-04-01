İzmihlal sözcüğü nasıl yazılır, kelime anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

İZMİHLAL NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, izmihlal şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "izmihlial, izmilhal" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'izmihlal 'dir.

İZMİHLAL KELİME ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı, 'yıkılma, çökme' anlamlarına gelen izmihlal; Türkçeye Arapçadan geçmiştir.