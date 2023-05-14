2023 Türkiye genel seçimleri günü geldi çattı. 27 Nisan tarihinde yurt dışında başlayan oy kullanma işlemleri, 14 Mayıs itibariyle Türkiye'de ikamet eden vatandaşlar için başlıyor. Söz konusu seçim hakkında sorgulanan, "İzmir 1. bölge neresi, hangi ilçeler? İzmir 1. bölgede yer alan ilçeler!" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında sizler için derledik.