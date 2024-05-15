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        Haberler Gündem Güncel İzmir açıklarında 160 düzensiz göçmen yakalandı: 3 gözaltı

        İzmir açıklarında 160 düzensiz göçmen yakalandı: 3 gözaltı

        İzmir'in Urla ve Foça ilçeleri açıklarında 32'si çocuk 160 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 06:58 Güncelleme: 15.05.2024 - 06:58
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        İzmir açıklarında 160 düzensiz göçmen yakalandı: 3 gözaltı
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        İzmir'in Urla ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmelerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce, durdurulan 3 lastik bottaki 15'i çocuk 98 düzensiz göçmen yakalandı. Botlarda bulunan 3 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Foça ilçesi açıklarında ise görevli Sahil Güvenlik uçağı tarafından 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi. Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botlardaki 17'si çocuk 62 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

        AA'nın haberine göre; göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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        #İzmir
        #haberler
        #foça
        #Urla
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