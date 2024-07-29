İzmir açıklarında teknede patlama: 6 yaralı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde teknede meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sığacık Mahallesi'ndeki Teos Marina'dan denize açılan H.D'ye ait tekne bir süre sonra arızalandı. Durumun bildirilmesi üzerine yardım için bölgeye bot ekibi gönderildi.

YARALANAN 6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI Bot yardımıyla kıyıya çekilen teknede, tekrar çalıştırılmak istenirken henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası alevlerin yayıldığı teknedeki 6 kişi denize atladı. AA'nın haberine göre; Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılan yaralılar, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Teknede bulunan yaralılardan iş insanı Oskar Gültaşlı (44) ve K.G. (52) buradaki müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi. REKLAM