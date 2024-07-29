İzmir açıklarında teknede patlama: 6 yaralı

İzmir açıklarında teknede patlama meydana geldi: 6 yaralı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında seyir halindeyken arızalanan teknede patlama meydana geldi. Yanan tekneden denize atlayan ve vücutlarında yanıklar oluşan 6 kişi yaralandı. Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde teknede meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sığacık Mahallesi'ndeki Teos Marina'dan denize açılan H.D'ye ait tekne bir süre sonra arızalandı. Durumun bildirilmesi üzerine yardım için bölgeye bot ekibi gönderildi.
YARALANAN 6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Bot yardımıyla kıyıya çekilen teknede, tekrar çalıştırılmak istenirken henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası alevlerin yayıldığı teknedeki 6 kişi denize atladı.
AA'nın haberine göre; Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılan yaralılar, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Teknede bulunan yaralılardan iş insanı Oskar Gültaşlı (44) ve K.G. (52) buradaki müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.
YILMAZ VURAL, ARKADAŞLARINI HASTANEDE ZİYARET ETTİ
Teknik direktör Yılmaz Vural da Gültaşlı'yı ziyaret etmek için hastaneye geldi, yakınlarından bilgi aldı. Vural, ziyaretinin ardından çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Gültaşlı'nın vücudunda yanıklar oluştuğunu ancak durumunun iyi olduğunu, tedavisinin devam ettiğini söyledi.
Yanan tekne marinaya çekilirken, patlama ile ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.