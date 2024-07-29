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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir açıklarında teknede patlama: 6 yaralı | Son dakika haberleri

        İzmir açıklarında teknede patlama meydana geldi: 6 yaralı

        İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında seyir halindeyken arızalanan teknede patlama meydana geldi. Yanan tekneden denize atlayan ve vücutlarında yanıklar oluşan 6 kişi yaralandı. Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 06:00 Güncelleme: 29.07.2024 - 06:00
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        İzmir açıklarında teknede patlama: 6 yaralı
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        İzmir'in Seferihisar ilçesinde teknede meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sığacık Mahallesi'ndeki Teos Marina'dan denize açılan H.D'ye ait tekne bir süre sonra arızalandı. Durumun bildirilmesi üzerine yardım için bölgeye bot ekibi gönderildi.

        YARALANAN 6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Bot yardımıyla kıyıya çekilen teknede, tekrar çalıştırılmak istenirken henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası alevlerin yayıldığı teknedeki 6 kişi denize atladı.

        AA'nın haberine göre; Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılan yaralılar, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Teknede bulunan yaralılardan iş insanı Oskar Gültaşlı (44) ve K.G. (52) buradaki müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.

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        YILMAZ VURAL, ARKADAŞLARINI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

        Teknik direktör Yılmaz Vural da Gültaşlı'yı ziyaret etmek için hastaneye geldi, yakınlarından bilgi aldı. Vural, ziyaretinin ardından çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Gültaşlı'nın vücudunda yanıklar oluştuğunu ancak durumunun iyi olduğunu, tedavisinin devam ettiğini söyledi.

        Yanan tekne marinaya çekilirken, patlama ile ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #İzmir
        #SEFERİHİSAR
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