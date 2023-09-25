Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var! İzmir'de, 2020 yılında 2 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 11 sanıklı davanın tarafları, duruşmanın ardından Bayraklı ilçesindeki adliye binası yakınında bulunan döner lokantasında karşı karşıya geldi. İki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Polis, olayla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı

İzmir'de, 2020 yılında 2 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 11 sanıklı davanın tarafları, duruşmanın ardından Bayraklı ilçesindeki adliye binası yakınında bulunan döner lokantasında karşı karşıya geldi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI DHA ve AA'da yer alan habere göre saat: 12.30 sıralarında husumetli iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada, 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Yaralanan 5 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, görgü tanığı Gökhan Yıldırım, "Adliyeden çıkmıştım. İki grup çatıştı. Çok korktuk. Canımı kurtarmak için park halindeki bir otomobilin altına grip, saklandım. REKLAM

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Terör saldırısı zannettim. Yazık yaralananlar oldu" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.