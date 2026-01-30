Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç, 30 Ocak Cuma İzmir barajlarında son durum nedir? Güzelhisar, Alaçatı, Balçova, Ürkmez, Tahtalı, Gördes barajı su seviyesi

        İzmir barajlarında son durum: 30 Ocak Cuma günü İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç?

        İzmir'de yaşanan kuraklık sebebiyle su kesintileri yapılmaya devam ediyor. Su kesintisi uygulamasıyla birlikte kent genelinde su tasarrufu amaçlanırken, İzmir barajlarındaki son durum merak ediliyor. İZSU güncel baraj durumlarını paylaştı. Peki, İzmir barajlarının doluluk oranı yüzde kaç? İşte 30 Ocak 2026 Cuma İzmir baraj verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 09:58 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:58
        1

        İzmir’in 13 ilçesinde planlı su kesintileri her gün uygulanmaya devam ediyor. Kente içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda, yetersiz yağışlar nedeniyle aktif doluluk oranları kritik seviyelere geriledi. Güzelhisar, Alaçatı Kutlu Aktaş, Balçova, Ürkmez, Tahtalı, Gördes barajlarındaki son durum İZSU tarafından paylaşıldı. Bu kapsamda, “30 Ocak 2026 Cuma İzmir baraj doluluk oranı yüze kaç?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...

        2

        30 OCAK CUMA İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI

        İzmir güncel baraj doluluk oranı verileri İZSU tarafından yayınlandı. 30 Ocak 2026 baraj doluluk oranı yüzde 17,15 olarak kayda geçti.

        3

        İZMİR'DE PLANLI SU KESİNTİLERİ DEVAM EDİYOR

        İzmir’de yaşanan kuraklık nedeniyle 13 ilçede günlük planlı su kesintileri hayata geçirildi. Su tasarrufunu artırmak amacıyla 6 Ağustos 2025’te başlatılan uygulama, ilk etapta üç günde bir olacak şekilde uygulanırken; 9 Eylül itibarıyla iki günde bire düşürüldü. Alınan yeni kararla birlikte kesintilerin, 10 Aralık’tan sonra her gün yapılması kararlaştırıldı.

        4

        30 OCAK İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM

        İZSU 30 Ocak 2026 baraj doluluk oranı ile İzmir barajlarındaki su seviyesi şöyle:

        Güzelhisar Barajı: yüzde 43,37

        Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 27,38

        Balçova Barajı: yüzde 15,74

        Ürkmez Barajı: yüzde 11,73

        Tahtalı Barajı: yüzde 4,69

        Gördes Barajı: yüzde 0,00

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
