İzmir’in 13 ilçesinde planlı su kesintileri her gün uygulanmaya devam ediyor. Kente içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda, yetersiz yağışlar nedeniyle aktif doluluk oranları kritik seviyelere geriledi. Güzelhisar, Alaçatı Kutlu Aktaş, Balçova, Ürkmez, Tahtalı, Gördes barajlarındaki son durum İZSU tarafından paylaşıldı. Bu kapsamda, “30 Ocak 2026 Cuma İzmir baraj doluluk oranı yüze kaç?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...