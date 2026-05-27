İzmir bayram namazı saati - 27 Mayıs 2026 İzmir Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
İzmir bayram namazı saati ve vakti 2026 Kurban Bayramı ile gündemde yer almaya başladı. Bayram sabahında ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler, "İzmir bayram namazı saat kaçta başlıyor?", "İzmir Kurban Bayramı namazı saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı vakitleri sonrası İzmir için belirlenen saat de netleşti. İşte İzmir Kurban Bayramı namazı saati, ne zaman kılınıyor ve saat kaçta başlıyor sorularının yanıtı…
İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İzmir bayram namazı saati 06.25 olarak açıklandı. Aşağıdaki link üzerinden il il bayram namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.
ADIM ADIM BAYRAM NAMAZI KILINIŞ ANLATIMI
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.
Örnek olarak "Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1.REKAT
- Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
- Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
- Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
- Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
- İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
- Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2.REKAT
- İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
- Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
- Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
- Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
- Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.
Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.