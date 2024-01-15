İzmir Beydağ'da kahvaltının vazgeçilmezi: Simit dürüm

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Lavaşın kaliteli un ve yağdan yapıldığını anlatan Güzel, "Simit dürüm, özellikle bayramlarda buranın olmazsa olmazı. Bayramın birinci günü 3-4 bin, diğer günlerde 200-300 tane çıkarıyoruz. Yazın turizm döneminde daha çok rağbet görüyor" dedi.

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İlçede bu lezzeti düzenli olarak çıkaran tek fırın olduklarını belirten Güzel, coğrafi işaretin ürünün tanınırlığını artırdığını vurguladı. Esnaf Seda Kayalar da asırlık geçmişiyle simit dürümün Beydağ'a has bir ürün olduğunu ve kahvaltılarda sıklıkla tercih ettiğini dile getirdi.