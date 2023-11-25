Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Spor Diğer İzmir Büyükşehir Belediyespor sutopunda finalde! - Diğer Haberleri

        İzmir Büyükşehir Belediyespor sutopunda finalde!

        İzmir Büyükşehir Belediyesi sutopu kadın takımı Challenger Cup Final 6'da Clube Fluvial Portuense'yi 18-8 yenerek Avrupa kupalarında finale çıkan ilk Türk sutopu takımı oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 21:37 Güncelleme: 25.11.2023 - 21:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir Büyükşehir Belediyespor sutopunda finalde!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sutopunda Hırvatistan'ın ev sahipliği yaptığı LEN Kadınlar Challenger Kupası "Final 6" B Grubu ikinci maçında Portekiz ekibi Fluvial Portuense'yi 18-8 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da finale yükselen ilk Türk ekibi oldu.

        Zagreb'deki "Final 6" karşılaşmalarının ikincisinde Fluvial Portuense'yi 18-8'lik skorla geçen İzmir Büyükşehir Belediyespor, 2 galibiyete ulaştığı B Grubu'nu lider tamamladı ve adını finale yazdırdı.

        Avrupa Kuplarında ilk kez mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da sutopunda final vizesi alan ilk Türk ekibi oldu.

        İzmir Büyükşehir Belediyespor, yarın TSİ 15.30'da oynayacağı final karşılaşmasındaki rakibi bu akşam A Grubu'ndaki VK Jadran Split (Hırvatistan)-ZVK Kızılyıldız (Sırbistan) maçının ardından belli olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        4 gollü şölen
        4 gollü şölen
        Hamas'tan flaş takas açıklaması
        Hamas'tan flaş takas açıklaması
        4 çocuğun önünde cinayet
        4 çocuğun önünde cinayet
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket haline geçti
        Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket haline geçti
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu