İzmir'in Buca ilçesinde annesi Mine Durak ve onun sevgilisi Serkan Erçetin tarafından öldürüldüğü belirlenen ve cesedi tandır çukurunda bulunan Eymen Sadık Durak'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından dün sabah Eskişehir'den gelen yakınlarına teslim edildi. Otomobille Eskişehir'e götürülen Eymen'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi. Eymen'in cenazesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Eskişehir'e nakledilmediği, nakil için para istendiği iddia edildi. Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bu iddiaların asılsız olduğu açıklandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Yılda ortalama 30 bin cenazeyi uçak veya cenaze aracıyla ücretsiz nakleden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Eymen Sadık Durak'ın cenazesinin nakledilmesi karşılığında ücret talep ettiği yönündeki iddiaların hiçbir mantığı bulunmamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm cenazeleri 'ücretsiz' olarak memleketlerine göndermekte ve zor günlerinde vatandaşlarımıza gereken kolaylıkları sağlamaktadır. Bahse konu olan olayda belediyemiz Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na herhangi bir nakil başvurusu yapılmamıştır. Edinilen bilgilere göre aile saat 09.00 civarında cenazeyi teslim almış ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bilgi vermeden kendi imkanlarıyla Eskişehir'e nakletmiştir. Yalan ve mesnetsiz iddialara dayanarak böylesine acı bir olay üzerinden belediyemizin yıpratılmaya çalışılması, acıların siyasi ranta dönüştürülmek istenmesi üzüntümüzü bir kat daha artırmaktadır. Bu vesileyle Eymen'in kederli ailesine bir kez daha başsağlığı dileriz."