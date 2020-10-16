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İzmir cuma saati kaçta? 16 Ekim 2020 Diyanet İzmir cuma namazı saati

16 Ekim İzmir cuma namazı saati öncesi camilerde koronavirüs tedbirleri öncelikli olarak hazırlıklara başladı. Cuma namazı ibadetini eda edecek müslüman vatandaşlar İzmir cuma vaktini araştırıyor. İşte 16 Ekim 2020 İzmir cuma saat kaçta?

İzmir cuma saati kaçta? 16 Ekim 2020 Diyanet İzmir cuma namazı saati

İzmir Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer aldı. Cuma namazı sırasında da cemaat, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği kurallara uymak zorunda. İzmir'de kılınacak Cuma namazı ile ilgili detaylar haberimizde.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 16 EKİM 2020 CUMA

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
16 Ekim 2020 Cuma05:5307:1413:0216:0918:4019:56
17 Ekim 2020 Cumartesi05:5407:1513:0216:0718:3819:54
18 Ekim 2020 Pazar05:5507:1613:0216:0618:3719:53
19 Ekim 2020 Pazartesi05:5607:1713:0116:0518:3519:52
20 Ekim 2020 Salı05:5707:1813:0116:0418:3419:50
21 Ekim 2020 Çarşamba05:5807:1913:0116:0318:3319:49
22 Ekim 2020 Perşembe05:5907:2013:0116:0218:3119:48


CUMA NAMAZINDA CAMİLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar şöyle:

- Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.

- Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.

- Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacak

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