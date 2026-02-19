Canlı
        Haberler Gündem İzmir'de 105 bin 270 sentetik ecza ele geçirildi: 7 gözaltı

        İzmir'de 105 bin 270 sentetik ecza ele geçirildi: 7 gözaltı

        İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda 105 bin 270 sentetik ecza ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 00:50 Güncelleme: 19.02.2026 - 00:50
        105 bin 270 sentetik ecza ele geçirildi: 7 gözaltı
        Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Emrez Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

        İş yerinde yapılan aramalarda 105 bin 270 sentetik ecza ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Ç.B., R.Y., Y.T., S.Y., H.H., Y.M.G. ve H.H., gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Fotoğraf: DHA

        Dervişoğlu: Beklentileri yönetemeyenler, ekonomiyi yönetemez

        İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Mutfaktaki yangını, üfürülen rakamlar söndürmüyor. Beklentileri yönetemeyenler, ekonomiyi yönetemez. Keşke Türkiye'de mesele sadece faiz olsaydı, sadece kur politikası olsaydı. O zaman derdik ki birkaç aya düzelir. Mesele ağacın kökünde, orayı çürüttüler"...
