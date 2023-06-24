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AA

İzmir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, kent genelinde belirlenen 26 bölgedeki ormanlık alana girişleri yangın riski nedeniyle 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında yasakladı.

AA'nın haberine göre; Valilikten yapılan açıklamada, komisyon tarafından alınan kararlar sıralandı. Buna göre, ilçesi, köyü, mahallesi ve sınırları belirtilen 26 bölgedeki orman sahalarına yetkililerden başkasının girmesinin, bu ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermenin ve piknik yapmanın yasak olduğu vurgulandı.

Fotoğraf: İHA

Açıklamada, "Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Bu piknik alanlarında yakılan ateşler tamamen söndürüldükten ve kullanılan alan temizlendikten sonra piknik yeri terk edilecektir." ifadeleri yer aldı.

Orman Yasası'nın 31 ve 32. maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı vurgulanan açıklamada, orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alarak, söndürme ve koruma ekiplerini kuracakları ve orman aralarında koruma bandı oluşturacakları belirtildi.

Açıklamada, enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşların (GDZ Elektrik Dağıtım AŞ - TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekleri, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi kesecekleri kaydedildi.

Belediyelerin, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacakları ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracakları belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Orman idaresi, jandarma ve emniyet birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse kaymakamların emirleri ile tüm kamu personel ve olanaklarından, önleyici hizmetler (devriye kontrol vb.) ile yangınlara karşı müdahale de yararlanılabilecektir. Yangın ihbarı ücretsiz 112 Acil numaralı telefonlara da yapılabilecektir."

Açıklamada, alınan düzenleme ve önlemlere tüm ilgililerin duyarlılıkla uymaları gerektiği, bu karar ve önlemlerin uygulanmasına aykırı davranan, zorluk gösteren ya da uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılacağı kaydedildi.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.