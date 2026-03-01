İzmir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de sahil güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Mobil radar tarafından tespit edilen bot, ekiplerin müdahalesiyle durduruldu. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi
Giriş: 01.03.2026 - 15:53 Güncelleme:
İzmir’in Seferihisar ilçesinde, sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı.
DÜZENSİZ GÖÇMEN GRUBU TESPİT EDİLDİ
İHA'daki habere göre olay, 27 Şubat 2026 tarihinde saat 06.00 sıralarında İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-09) tarafından deniz üzerinde hareket halindeki bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmen grubu tespit edildi.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22) sevk edildi.
35 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, içerisindeki 35 düzensiz göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ