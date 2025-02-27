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        Haberler Gündem İzmir'de acılı baba, oğlundan 4 yıl sonra yaşamına son verdi

        İzmir'de acılı baba, oğlundan 4 yıl sonra yaşamına son verdi

        İzmir'in Seferihisar ilçesinde 72 yaşındaki İlker K, müstakil evinin balkonunda iple kendisini asarak yaşamına son verdi. İlker K'nın oğlu Fırat K'nın da 4 yıl önce apartmanın 6'ncı katından atlayıp, yaşamına son verdiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 07:05 Güncelleme: 27.02.2025 - 07:05
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        Acılı baba, oğlundan 4 yıl sonra yaşamına son verdi
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        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Seferihisar-Sığacık yolu Balaban Kuyusu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sanatla uğraştığı öğrenilen memur emeklisi İlker K, müstakil evinin 2'nci katındaki balkonda iple kendisini astı.

        DHA'nın haberine göre; eve gelen eşi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede İlker K'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İlker K'nın cansız bedeni, savcılık ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Seferihisar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        4 YIL ÖNCE DE OĞLU YAŞAMINA SON VERMİŞ

        Öte yandan, İlker K'nın oğlu Fırat K'nın da 4 yıl önce bir apartmanın 6'ncı katından atlayıp, yaşamına son verdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #İzmir
        #SEFERİHİSAR
        #haberler
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