İzmir'de ayakkabı imalathanesinde yangın

Yangın, gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi 7407 Sokak’ta bulunan 5 katlı iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ayakkabı imalatı yapılan iş yerinin 4’üncü katında, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede 5’inci kata sıçrarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

DHA'nın haberine göre, yanıcı maddelerden dolayı zaman zaman büyüyen alevler, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Yangın sırasında iş yerine giren 1 kişinin dumandan etkilendiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.