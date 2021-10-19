İzmir'de ticari taksiden yarım kilo uyuşturucu çıktı 0:00 / 0:00

İHA

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi 205/5 Sokak’ta meydana geldi. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevi esnasında şüphe üzerine F.A. idaresindeki ticari taksiyi durdurdu.

Durdurulan araçtaki çok sayıda suçtan kaydı bulunan M.D. (30) ile sürücü F.A.’nın ekipler tarafından üst aramaları gerçekleştirildi.

İHA'nın haberine göre; aracı da arayan ekipler, şeffaf poşet içerisinde 505 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Araç sürücüsü F.A. ve M.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.