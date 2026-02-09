Habertürk
        İzmir'de bir evde 104 bin 40 sentetik ecza ele geçirildi

        Evden 104 bin 40 sentetik ecza çıktı

        İzmir'in Konak ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 104 bin 40 sentetik ecza ele geçirildi, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 19:38 Güncelleme: 09.02.2026 - 19:38
        Evden 104 bin 40 sentetik ecza çıktı
        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı planlı çalışmalar sonrasında bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğunu belirledi.

        Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramada 104 bin 40 sentetik ecza ile uyuşturucu maddeleri satışa sunmakta kullanılan 500 plastik kutu ele geçirdi.

        Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf: AA

