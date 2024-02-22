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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de borç-alacak kavgası kanlı bitti: 1 ölü

        İzmir'de borç-alacak kavgası kanlı bitti: 1 ölü

        İzmir'de aralarında borç-alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki kişinin sokaktaki tartışması kanlı bitti. Tabancayla vurulan Mesut Karataş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Polis ekiplerince yakalanan cinayet zanlısı Ramazan Bayar ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 03:22 Güncelleme: 22.02.2024 - 03:22
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        Borç-alacak kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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        İzmir'in Konak ilçesinde Mesut Karataş (39), borç-alacak nedeniyle sokakta tartıştığı Ramazan Bayar (48) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

        Olay, 20 Şubat günü Mersinli Mahallesi 2821 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç-alacak meselesi olan Ramazan Bayar ile Mesut Karataş, sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bayar, tabancayla Karataş'ı göğsünden vurdu.

        DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan Karataş kanlar içerisinde yığılırken, Ramazan Bayar ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

        Karataş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mesut Karataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karataş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri cinayet şüphelisi Ramazan Bayar'ı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Bayar, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bayar, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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