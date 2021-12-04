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İzmir'de damat dehşeti: Kayınpederini defalarca bıçakladı

İzmir'de eşinin ve ailesinin 9 aylık çocuğunu kendisinden sakladığını iddia ederek televizyon programına çıkan Beste Atabey'in uzaklaştırma kararı bulunan eşi Umut Atabey, evini bastığı kayınpederini defalarca bıçakladı. Olay sonrası şüpheli Umut Atabey, kayıplara karışırken ağır yaralanan kayınpederi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de damat dehşeti: Kayınpederini defalarca bıçakladı
Evini bastığı kayınpederini defalarca bıçakladı
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DHA

Olay, dün saat 23.40 sıralarında Karabağlar ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 5652 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Umut Atabey (18) kayınpederi Hüseyin Er'in (44) evine gitti. Damat ile kayınpeder arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü. Bu sırada Umut Atabey, yanındaki bıçakla kayınpederi Hüseyin Er'i vücudunun 7 yerinden bıçakladı. Hüseyin Er kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli Umut Atabey olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Er, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Er'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kayınpederini bıçaklayarak firar eden Umut Atabey'i yakalamak için çalışma başlattı. Olay anında evde olan Beste Atabey'in polise verdiği ifadede, eşi Umut Atabey'in eve geldiğini, kapıyı kırarak eve girdiğini ve çıkan tartışmada babasını defalarca bıçakladığını söylediği öğrenildi.

TV PROGRAMINA ÇIKIP YARDIM İSTEMİŞ

Öte yandan, Umut Atabey'in eşi Beste Atabey'in 24 Kasım tarihinde bir televizyon programına çıktığı öğrenildi. Beste Atabey programda kayınpederi ve kayınvalidesinin 9 aylık çocuğunu kendisinden sakladığını iddia ederek baskıya uğradığını söyledi.

Ayrıca, Beste Atabey'in daha önce eşi Umut Atabey'i polis merkezine şikayet ettiği ve şikayet sonucu Umut Atabey'e uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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