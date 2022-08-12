Caddede kanlı infaz! 0:00 / 0:00

İHA

İzmir'de edinilen bilgiye göre, olay, saat 06.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Esenlik Mahallesi Polat Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler Mehmet Sertan Yener’e (46) silahlı saldırı düzenledi.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

İHA'da yer alan habere göre vücuduna isabet eden mermi sonucu kanlar içinde kalan Yener’i görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı Mehmet Sertan Yener (46), ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS, KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Yener, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yener’in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, polis ekipleri olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.