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        Haberler Gündem İzmir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        İzmir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

        İzmir'in Menemen ilçesinde, otomobilin takla atıp şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 4'ü ağır 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 19:19 Güncelleme: 31.03.2025 - 19:19
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        İzmir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
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        Mehmet Nuri Ç. (44) idaresindeki otomobil, Kuzey Ege Otoyolu Kabalak mevkisinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyere çarptı.

        Takla atan ve şarampole devrilen otomobili görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücü hayatını kaybetti, aynı aileden E.Ç, B.Ç, N.D, A.Ç. ve A.Ç. yaralandı.

        Menemen ve Aliağa Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı, aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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