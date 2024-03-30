İzmir'de durdurulan otomobilde 126 bin adet sentetik ecza ele geçirildi

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güvenlik için yaptığı çalışmalar kapsamında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Polis ekipleri, gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemede, 3 bin adet boş plastik kutu ve 126 bin 448 adet sentetik ecza ele geçirildi. Otomobil sürücüsü M.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.