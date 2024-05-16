İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte sorgulama ekranı
İzmir elektrik dağıtım tedarikçi firmalarından GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. elektrik arıza duyurularını günlük olarak paylaşıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre 16 Mayıs Perşembe günü İzmir'de belirli ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. İşte detaylar...
GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. 16 Mayıs Perşembe günü İzmir'de elektrik kesintisi yaşanabileceğini açıkladı. Yapılan duyuru ile İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintisi bekleniyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri sorgulama sayfası...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Mayıs Perşembe günü İzmir'de farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
İZMİR ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
İzmir ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerini aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.