        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de eski karısını öldüren zanlı intihar etti | Son dakika haberleri

        İzmir'de eski karısını öldüren zanlı intihar etti

        İzmir Bayraklı'da ayrıldığı eşi ve 2 çocuğunun annesi olan kadını tabancayla öldüren zanlı, olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra intihar etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 06:52 Güncelleme:
        Eski eşini öldürüp intihar etti

        Olay, gece saatlerinde Bayraklı ilçesi Muhittin Erenler Mahallesi 2169 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Havva Çubukçu (34), evine gelen eski eşi Uğur Baycan (37) ile henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı.

        Evde yaşanan ve sokağa taşan tartışma sırasında Baycan, yanında bulunan tabancayla Çubukçu'ya ateş ederek kaçtı. Çubukçu kanlar içerisinde yere yığılırken, gürültü ve silah seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Havva Çubukçu (34)

        TALİHSİZ KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Çubukçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        ZANLI İNTİHAR ETTİ

        Olay yerinden kaçan Baycan ise kısa süre sonra Refik İnce Mahallesi'nde 1925 Sokak'ta suç aleti tabanca ile kendisini vurarak intihar etti. Baycan ve Çubukçu'unun cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

        İki çocukları olduğu öğrenilen çiftin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net- 25 Mart 2026 (ABD Askeri İsrail İçin Ölecek Mi?)

        "Barış Planı" mı yoksa tuzak mı? 15 Maddelik "Teslimiyet Planı" mı? Trump kara savaşı için zaman mı kazanıyor? İsrail neden savaş uzasın istiyor? Selman Trump'a "Başlamışken Bitir" mi dedi? ABD İran'la kara savaşına mı hazırlanıyor? ABD askeri İran'a adım atabilir mi? İran'a kara harekatı mümkün mü?...
        ABD Başkanı: Enerji tesislerine 6 Nisan'a kadar saldırmayacağız
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Almanya: Bu bizim savaşımız değil
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Dünya Kupası'na son 1!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Montella: Rakip kim olursa olsun fark etmez!
        Dışişleri'nden tankere yönelik saldırıya dair açıklama
        The Economist: Avantaj İran'da
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
