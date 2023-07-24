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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de evde doğalgaz patlaması! Baba ve oğlu yaralandı

        İzmir'de evde doğalgaz patlaması! Baba ve oğlu yaralandı

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir evde doğalgaz nedeniyle meydana gelen patlamada baba ve oğlu yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 15:20
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        Evde doğalgaz patlaması! Baba ve oğlu yaralandı
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        Alaybey Mahallesinde, 5 katlı apartmanın 4. katında doğalgazdan kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polisi ekibi sevk edildi.

        Evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama anında binada bulunan baba A.F.A ile oğlu B.A. (20) yaralandı.

        Vücudunda yanıklar oluşan baba ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine, oğlu ise polis aracıyla özel bir hastaneye götürüldü.

        Patlama nedeniyle evin balkonunda ve binanın camlarında hasar oluştu. Doğalgaz ekipleri bölgedeki gaz akışını durdurdu, belediye çalışanları da sokağa dökülen cam kırıklarını temizledi.

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        BÜYÜK BİR SESİN ARDINDAN BİNA SALLANDI

        Komşulardan Tamer Tezeren, gazetecilere, büyük bir sesin ardından binanın sallandığını ve çok korktuklarını söyledi.

        Hemen olay yerine geldiğini anlatan Tezeren, "Hala bende korku var. Ses gelince farklı oldu, doğalgaz patladığını anlamadık." dedi.

        Alaybey Mahallesi Muhtarı Servin Akkuş da can kaybı olmamasına sevindiklerini ifade etti.

        "EVİN TOPARLANMASI İÇİN KURUMLARIN YARDIMINA İHTİYAÇ VAR"

        Yaralanan baba ve oğlunun birlikte yaşadığını anlatan Akkuş, "Aileyi tanıyorum, annelerini 2 yıl önce kaybetmişlerdi. Olay esnasında içeride olduklarından çok emindim. Yaralı halde hastaneye götürdüler. Evin toparlanması için kurumların yardımına ihtiyaç var." diye konuştu.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
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