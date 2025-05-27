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        Haberler Gündem İzmir'de fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı - Güncel haberler

        İzmir'de fabrika yangın çıktı

        İzmir'in Torbalı ilçesinde sandalye fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 18:19 Güncelleme: 27.05.2025 - 18:19
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        İzmir'de fabrika yangını
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        İnönü Mahallesi'ndeki sandalye fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangında dumandan etkilenen 2 işçiye ambulansta müdahale edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi.

        Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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