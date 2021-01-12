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İzmir'de firari hırsız, polis aracına çarpınca yakayı ele verdi

İzmir'in Konak ilçesinde hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen 1 kişi, kovalamaca esnasında polis aracına çarpınca yakayı ele verdi

İzmir'de firari hırsız, polis aracına çarpınca yakayı ele verdi
İHA

Edinilen bilgiye göre olay saat 01.30 sıralarında Hilal Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen M.E, Gaziemir ilçesinden 35 TK 453 plakalı aracı düz kontak yöntemiyle çalarak kaçtı.

Otomobil sahibinin durumu polis ekiplerine ihbar etmesi sonucu polis ekipleri aracın bulunması için kent genelinde çalışma başlattı. Polis ekipleri devriye sırasında çalınan aracı Gürçeşme semtinde seyir halindeyken fark etti. Ekiplerin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başlayınca kovalamaca başladı.

ÇIKMAZ SOKAĞA GİRİNCE POLİS OTOSUNA ÇARPTI

Bir süre devam eden kovalamacada M.E. isimli şüpheli, çıkmaz sokağa girdi. Arkasından gelen polis otosu da sokağa girince geri manevra yapmaya çalışan M.E, polis otosuna çarptı. İHA'nın haberine göre; meydana gelen kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri M.E.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Hırsızlıktan çok sayıda aranması olduğu tespit edilen M.E, polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken, otomobilde yapılan incelemede, hırsızlıkta kullanıldığı düşünülen malzemeler ve bir adet bıçak bulundu.

Polis aracı ve çalıntı otomobil, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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