Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı - Güncel haberler

        İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

        İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 11,5 milyon TL olduğu değerlendirilen sahte içki ve kaçak ürün ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 23:33 Güncelleme: 30.07.2024 - 23:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız koşullarda üreterek piyasaya sunulan, sahte içki ve etil alkol kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Bornova, Torbalı, Çeşme, Balçova ve Karabağlar ilçelerinde 4 araç, 1 iş yeri, 1 ikamet, 1 depo ile kargo gönderilerinde yapılan aramalarda 18,7 ton etil alkol, 2 bin 600 sahte içki imalatında kullanılan malzeme, 41 içki yapımında kullanılan aroma, etil alkol imalatında kullanılan 9 makine, 6 bin 640 içi doldurulmuş makaron, 4 bin 444 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 200 boş makaron, 903 elektronik sigara cihazı, 290 gümrük kaçağı puro, 151 kilogram kıyılmış tütün, 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        Operasyonlar 8 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 11,5 milyon TL olduğu belirtildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #İzmir
        #izmir haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe, Kadıköy'de turladı!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de turladı!
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Lille için fazlası lazım
        Lille için fazlası lazım
        Yangınlarda son durum!
        Yangınlarda son durum!
        Beyrut'ta patlama sesi
        Beyrut'ta patlama sesi
        Lille için flaş açıklama!
        Lille için flaş açıklama!
        Hindistan'da toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Freni patladı yayalara çarptı
        Freni patladı yayalara çarptı
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu