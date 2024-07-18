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        İzmir'de korku dolu anlar!

        İzmir Gaziemir'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 14:37 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:38
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        İzmir'de korku dolu anlar!
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        İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        AA'da yer alan habere göre Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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