Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

İzmir'de orman yangını!

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında yükselen duman, şehrin birçok noktasından göründü. Paniğe yol açan yangın, ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü

İzmir
DHA

Yangın, saat 17.00 sıralarında, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Cengizhan Mahallesi, Atatürk Ormanı'nda çıktı.

Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede yayılırken gökyüzünü yoğun duman kapladı. Şehrin birçok noktasından görünen dumanlar, vatandaşların paniğe kapılmasına yol açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 3 arazözle ekipler, sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen alevler, yaklaşık 45 dakikada söndürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

6 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
GÜNDEMİşte güncel koronavirüs tablosu
MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı
GÜNDEMMSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı
Son dakika haberler... Şanlıurfa'da kaybolan çocuktan sevindiren haber!
GÜNDEMŞanlıurfa'da kaybolan çocuktan sevindiren haber!
Pandemiyle ilgili sahte belgeye soruşturma
GÜNDEMPandemiyle ilgili sahte belgeye soruşturma
Darbe girişiminde alçak uçuş yapan pilota müebbet
GÜNDEMDarbe girişiminde alçak uçuş yapan pilota müebbet
Son dakika haberler... Antalya Baro Başkanı, kalp krizi geçirdi
GÜNDEMAntalya Baro Başkanı, kalp krizi geçirdi
Son dakika haberi! Karaman'da 84 caddede sigara içmek, dondurma ve çekirdek yemek yasaklandı
GÜNDEMO kentte caddelerde sigara içmek ve dondurma yemek ...
Son dakika haberler... Kardeşler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı!
GÜNDEMKardeşler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı!
Son dakika haberler... O kentte düğünlerde ikram yasaklandı!
GÜNDEMO kentte düğünlerde ikram yasaklandı!
Türk kara sularına itilen 43 sığınmacı kurtarıldı
GÜNDEMTürk kara sularına itilen 43 sığınmacı kurtarıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X