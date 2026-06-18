İzmir'de otomobil park halindeki 2 araca çarptı: 1 ölü
İzmir'de park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 18 Haziran 2026 - 00:42 Güncelleme:
Konak ilçesi İnönü Caddesi'nde Hüseyin Deniz (68) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği değerlendirilen sürücü, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, sürücünün kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
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