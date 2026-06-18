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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de otomobil park halindeki 2 araca çarptı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        İzmir'de otomobil park halindeki 2 araca çarptı: 1 ölü

        İzmir'de park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 00:42 Güncelleme:
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        Otomobil park halindeki 2 araca çarptı: 1 ölü
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        Konak ilçesi İnönü Caddesi'nde Hüseyin Deniz (68) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği değerlendirilen sürücü, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, sürücünün kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

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        #İzmir
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