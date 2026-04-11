İzmir'de polise mukavemet eden 4 zanlı tutuklandı
İzmir'in Bayındır ilçesinde polis memurlarına mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
Giriş: 11.04.2026 - 03:38 Güncelleme:
Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da araması bulunan bir kişiyi ekip aracına davet etti.
AA'nın haberine göre; bu esnada araması bulunan kişi ile beraberindekiler, polis memurlarının görevlerini yapmalarını engelledi.
Olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmada, polis memurlarına mukavemet gösterdiği gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
