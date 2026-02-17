Canlı
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İzmir'de ramazan pidesinin fiyatı ne kadar? - İş-Yaşam Haberleri

        İzmir'de ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

        İzmir Fırıncılar Odası, İzmir'de ramazan ayı boyunca satılacak 300 gramlık pidenin 30 TL olacağını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 07:54 Güncelleme: 17.02.2026 - 07:54
        İzmir'de ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan ayına sayılı günler kala İzmir'de ramazan pidesi fiyatı belli oldu.

        İzmir Fırıncılar Odası, 19 Şubat'tan 19 Mart'a kadar sürecek ramazan ayı boyunca 300 gramlık pidenin fiyatının 30 TL olacağını duyurdu.

        İzmir'de geçen yıl 300 gramlık ramazan pidesi 25 TL'den satılmıştı.

