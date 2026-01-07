Habertürk
Habertürk
        İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

        İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

        İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 18:07 Güncelleme: 07.01.2026 - 18:07
        İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
        İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerini etkileyen güney yönlü olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yolcu gemisi seferleri 13.30 itibariyle iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, daha önce devam ettiği belirtilen Üçkuyular-Bostanlı hattındaki arabalı vapur seferlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 16.00 itibariyle iptal edildiği belirtildi.

        Fotoğraf: AA

