İzmir'de suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı
İzmir'in Menemen ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, ilçede "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçunun deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, organize, kaçakçılık, istihbarat, asayiş, siber ve narkotik şube personelinin katılımıyla belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, şüpheliler K.T. M.T. M.A. K.H.S. M.T. V.K. ile E.A.T. yakalandı. AA'nın haberine göre, gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.