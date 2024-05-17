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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de tabancayla vurulan kişi öldü

        İzmir'de tabancayla vurulan kişi öldü

        İzmir'de tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vurulan 38 yaşındaki Yücel Ecelioğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 05:55 Güncelleme: 17.05.2024 - 05:58
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        İzmir'de tabancayla vurulan kişi öldü
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        İzmir'in Konak ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Emir Sultan Mahallesi 1192 Sokak'ta Yücel Ecelioğlu (38) ile B.E. (19) ve R.A. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Ecelioğlu tabancayla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ecelioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yücel Ecelioğlu'nun SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalıştığı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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