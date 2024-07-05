İzmir'de trafik kazası anlaşmazlığı husumete dönüştü: 7 yaralı

​Olay, saat 21.30 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Selvili Mahallesi 4019 Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, C.G. (32) ve O.Ç. (31), 1 hafta önce hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası anlaşamayan taraflar, tartışıp bölgeden ayrıldı.

POMPALI TÜFEKLİ SALDIRIDA 7 KİŞİ YARALANDI

C.G. ve O.Ç, dün buluşmak üzere sözleşti. İkili arasında yine tartışma çıkarken, O.Ç. ve arkadaşı O.Ö. (29), C.G'nin iş yerinin önüne araçla gelerek pompalı tüfek ile ateş açtı. Şüpheliler kaçarken, olayda C.G. ile sokakta bulunan ve olayla ilgisi olmadığı öne sürülen E.S. (54), H.D. (30), İ.K. (38), M.S. (64), M.S. (32) ve S.T. (20) pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.